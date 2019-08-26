Не держатся за поручни и ходят по салону: на Урале с начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек
С начала этого года в общественном транспорте получил травмы 81 пассажир. Очень часто это происходит из-за несоблюдения требований безопасности самими пассажирами.
- С начала года на Урале водители общественного транспорта стали участниками 137 ДТП, в которых получили ранения 211 человек, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по области. – В результате падения был травмирован 81 пассажир, включая 5 детей.
Основная причина – резкое торможение и небезопасное поведение самих пассажиров (передвижение по салону во время движения и не использование поручней во время поездки). Чаще всего в таких ДТП получают травмы пенсионеры и дети.
Госавтоинспекция региона напоминает пассажирам о необходимости во время движения крепко держаться за поручни или специальные подвески. Передвигаться можно только при полной остановке ТС. Водителей же просят резко не тормозить и оповещать пассажиров о начале движения по громкой связи.
ИСТОЧНИК KP.RU