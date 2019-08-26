Не держатся за поручни и ходят по салону: на Урале с начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-26T11:58:58+03:00

С начала года в общественном транспорте пострадали 211 человек, в большинстве случаев - по вине их самих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего в таких ДТП травмы получают пенсионеры и дети

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С начала этого года в общественном транспорте получил травмы 81 пассажир. Очень часто это происходит из-за несоблюдения требований безопасности самими пассажирами.

- С начала года на Урале водители общественного транспорта стали участниками 137 ДТП, в которых получили ранения 211 человек, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по области. – В результате падения был травмирован 81 пассажир, включая 5 детей.

Основная причина – резкое торможение и небезопасное поведение самих пассажиров (передвижение по салону во время движения и не использование поручней во время поездки). Чаще всего в таких ДТП получают травмы пенсионеры и дети.

Госавтоинспекция региона напоминает пассажирам о необходимости во время движения крепко держаться за поручни или специальные подвески. Передвигаться можно только при полной остановке ТС. Водителей же просят резко не тормозить и оповещать пассажиров о начале движения по громкой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU