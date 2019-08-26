Александр Высокинский провел объезд Орджоникидзевского района

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-26T11:55:26+03:00

В ходе объезда обсуждалось строительство школ, ремонт станции скорой помощи и размещение муниципальных объектов в торговых центрах. Фото: Пресс-служба Администрации Екатеринбурга

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проинспектировал социальные, строительные и улично-дорожные объекты Орджоникидзевского района. Объезд длился более восьми часов, и в ходе него глава раздал поручения различным структурам по преобразованию общественных пространств.

Департаменту архитектуры было отдано поручение в течение месяца подготовить необходимую документацию по проекту дома №15 в Малом Переулке, где подрядчик оставил в ненадлежащем состоянии большой участок тротуара и проезжей части, и рассмотреть вопрос завершения благоустройства переулка на специальном совещании.

Следующей остановкой стала Северная аэрационная станция (САС), которая производит очистку бытовых сточных вод, поступающих через канализационную систему из жилых микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и посёлка Шарташ, а также промышленных стоков от 32 предприятий, расположенных на территории этих районов. В ходе посещения объекта Глава Екатеринбурга обсудил с руководством станции дальнейшие перспективы развития САС.

Представители торгового центра Veer Mall на проспекте Космонавтов, 108 показали Александру Высокинскому и членам делегации презентацию торгового центра. Масштабный комплекс общей площадью 167 тысяч квадратных метров будет включать в себя торговые галереи, фудкорты, кинотеатр, зоны для детского отдыха и многое другое.

Глава Екатеринбурга поручил своим профильным заместителям рассмотреть возможность приобретения у частных инвесторов помещений для размещения в них муниципальных объектов дополнительного образования для юных горожан.

Визитной карточкой Veer Mall станет стеклянная крыша, выполненная по специальной технологии, которая обеспечивает прочность и безопасность конструкции. Фото: Пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Проинспектировал градоначальник и строительную площадку жилого комплекса «Изумрудный бор» на проспекте Космонавтов, 108 где специалисты возводят жилой комплекс общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Глава Екатеринбурга, распорядился в обязательном порядке включить в проект осваиваемой территории дошкольные учреждения и объекты дополнительного образования.

Александр Высокинский особо подчеркнул, что строительство школ – одна из самых амбициозных задач руководства города на 2024-2025 годы. Речь идёт о десятках новых образовательных учреждений.

В детской городской больнице № 15 главу Екатеринбурга и членов делегации встретила главный врач медицинского учреждения Юлия Макарова. Александр Высокинский пообещал медикам рассмотреть возможность передачи земельного участка, расположенного в границах улиц Социалистической – Кировоградской – проспекта Орджоникидзе – переулка Дружбы, чтобы использовать его для нужд учреждения здравоохранения

Также Александр Высокинский проинспектировал состояние станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса на улице Машиностроителей, 39А и условия работы медицинского персонала. Внешний вид и устаревшие архитектурные формы на этом участке не удовлетворили Главу Екатеринбурга. Он поручил в кратчайшие сроки решить вопрос текущего ремонта здания. Распоряжения на этот счёт получил Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.

Заключительным участком масштабного объезда Главы Екатеринбурга стал летний парк «Уралмаш». Представители строительной организации ознакомили Александра Высокинского с вариантами обновления этого общественного пространства.

Александр Высокинский заострил внимание проектировщиков на необходимости размещения на территории парка энергосберегающих светодиодных светильников и сети видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасное и комфортное пребывание горожан.

– В канун 296-летия уральской столицы район принял несколько важных социальных объектов. Детские сады, школы, медицинские учреждения – всё это связано с будущим города. Администрация Екатеринбурга вместе с коллегами из гордумы продолжит контролировать ход реализации проектов, – подвёл итог масштабного объезда Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU