2019-08-26T11:26:46+03:00
Общество

В Каменске-Уральском в отделе полиции, где избили подростков, сменился начальник

Прежний руководитель ушел на пенсию
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба МО МВД России "Каменск-Уральский"Фото: пресс-служба МО МВД России "Каменск-Уральский"
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В отделе полиции №24 в Каменске-Уральском сменился начальник. В минувшую пятницу пост занял подполковник Дмитрий Четвериков. Силовик окончил школу милиции в Нижнем Тагиле, после чего отправился на работу в Первоуральск, где занимался уголовным розыском.

Позже, окончив Академию управления МВД России Четвериков отправился трудиться в ОП №24 Каменска-Уральского, который только что возглавил. Прежний руководитель полковник Алексей Андреев ушел на пенсию, пишет информационный портал KU66.RU.

Громкий скандал, связанный с возможным избиением подростков в этом отделе полиции, произошел в сентябре 2018 года. Тогда 15-летняя школьница и ее 17-летний знакомый рассказали, что их допрашивали с утра до вечера на протяжении четырех дней в ходе расследования пропажи 12 600 рублей с банковской карты пенсионерки из Каменска-Уральского.

Также подростки заявили, что в отделе полиции их били, вывозили в лес. Летом этого года стражи порядка стали фигурантами уголовного дела, которое возбудили по фактам насилия над подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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