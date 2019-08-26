В Каменске-Уральском в отделе полиции, где избили подростков, сменился начальник

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-26T11:26:46+03:00

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В отделе полиции №24 в Каменске-Уральском сменился начальник. В минувшую пятницу пост занял подполковник Дмитрий Четвериков. Силовик окончил школу милиции в Нижнем Тагиле, после чего отправился на работу в Первоуральск, где занимался уголовным розыском.

Позже, окончив Академию управления МВД России Четвериков отправился трудиться в ОП №24 Каменска-Уральского, который только что возглавил. Прежний руководитель полковник Алексей Андреев ушел на пенсию, пишет информационный портал KU66.RU.

Громкий скандал, связанный с возможным избиением подростков в этом отделе полиции, произошел в сентябре 2018 года. Тогда 15-летняя школьница и ее 17-летний знакомый рассказали, что их допрашивали с утра до вечера на протяжении четырех дней в ходе расследования пропажи 12 600 рублей с банковской карты пенсионерки из Каменска-Уральского.

Также подростки заявили, что в отделе полиции их били, вывозили в лес. Летом этого года стражи порядка стали фигурантами уголовного дела, которое возбудили по фактам насилия над подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU