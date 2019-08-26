В Екатеринбурге готовятся ввести раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-26T10:54:53+03:00

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В Екатеринбурге в ближайшие годы введут дуальный сбор мусора. Это произойдет в рамках экологической реформы. Во дворах многоквартирных домов постепенно будут устанавливать контейнеры для сбора органических и неорганических отходов. Говоря простым языком, разделять будут химию и остатки пищевых продуктов.

- Дуальный сбор уже сейчас никто не запрещает организовывать самими собственникам жилья через управляющие компании, - рассказывает свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. – Уже есть примеры контейнерных площадок в закрытых дворах, где идет раздельный сбор.

По словам Смирнова, все органические отходы забирает региональный оператор, а остальное – перерабатывающее предприятие, с которым управляющая компания, либо ТСЖ заключает договор, пишет издание «Наша Газета».

Отходы вывозят в одних случаях бесплатно, в других – собственники жилья (а значит и мусора) получают деньги на счет дома. Пока точные сроки повсеместного введения новшества не называются. В этой схеме есть важный нюанс: необходимо исключить возможность складирования отходов жильцами домов, не имеющих отношения к схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU