«Хотел разводить»: кольцовские таможенники на сутки приютили куропатку из Таджикистана

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-26T10:57:21+03:00

На птицу не было нужных документов, поэтому ее отправили обратно домой

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Таможенники аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Душанбе – Екатеринбург. В ручной клади у него обнаружили коробку с продырявленными отверстиями для воздуха. После проверки оказалось, что мужчина вез на Урал особый гостинец – маленького кеклика (их еще называют «каменными куропатками» или «горными курочками»).

- Пассажир рассказал, что купил птицу в Душанбе и хотел поселить в своем доме и разводить, однако необходимых документов у него для этого не было, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Поэтому птицу забрали, а мужчине назначили штраф в 1 тысячу рублей.

Прежде чем отправить птичку домой, ее временно приютили инспекторы таможни. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Куропатку решили отправить обратно, однако следующий рейс ожидался только через сутки, поэтому южного гостя приютили в помещении таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU