В Екатеринбурге пенсионерке-ветерану вернули квартиру, которую дважды незаконно продавали
В Екатеринбурге только после вмешательства прокуратуры вернули квартиру пенсионерке-ветерану квартиру, которую дважды незаконно продавали.
- Единственное жилье ветерана было дважды продано по договорам купли-продажи в 2015 году и в 2018 году без фактической передачи денежных средств в сумме 2,9 миллионов рублей. В первом случае – ранее знакомому человеку, во втором – постороннему лицу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Чтобы решить вопрос и вернуть пенсионерке квартиру, прокуратура обратилась в суд. Там постановили вернуть женщине жилье. Помимо этого, сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU