В Екатеринбурге пенсионерке-ветерану вернули квартиру, которую дважды незаконно продавали

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-26T10:39:49+03:00

Жилье ветерана продавали в 2015 и 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге только после вмешательства прокуратуры вернули квартиру пенсионерке-ветерану квартиру, которую дважды незаконно продавали.

- Единственное жилье ветерана было дважды продано по договорам купли-продажи в 2015 году и в 2018 году без фактической передачи денежных средств в сумме 2,9 миллионов рублей. В первом случае – ранее знакомому человеку, во втором – постороннему лицу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы решить вопрос и вернуть пенсионерке квартиру, прокуратура обратилась в суд. Там постановили вернуть женщине жилье. Помимо этого, сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU