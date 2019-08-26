«Держим «дамоклов меч» над ними»: Горизбирком в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера
Городской Избирком рассматривает четвертую заявку инициативной группы «Комитет спасения сквера», основанной юристом Иваном Волковым после недельных протестов в сквере у Драмтеатра. Об этом Волков сообщил на своей странице в Facebook.
- Членами «Комитета Спасения Сквера» была подана 4-я заявка на проведение Местного Референдума по вопросу возврата земельному участку под Сквером у Драмтеатра, который прогремел на всю Россию и за ее пределами, вида разрешённого использования «ТОП-1» (территории общего пользования, вместо территорий религиозного назначения), - написал он. – До того, как власти примут хоть один юридически значимый документ о возврате земли под сквером екатеринбуржцам - мы будем продолжать этот труд, и держать «дамоклов меч» над ними!
Напомним, что предыдущие заявки были отклонены из-за ошибок в документах. В пресс-службе Избиркома отмечают, что решение о регистрации инициативной группы будет принято 4 сентября. А в августе стало известно, что территория сквера будет возвращена в категорию общего пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU