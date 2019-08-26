2019-08-26T10:22:53+03:00
Общество

«Держим «дамоклов меч» над ними»: Горизбирком в четвертый раз рассмотрит заявку на референдум о судьбе сквера

Решение будет принято 4 сентября
Мария Трапезникова
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Первые заявки "Комитета" были отклонены из-за ошибок в документахПервые заявки "Комитета" были отклонены из-за ошибок в документахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городской Избирком рассматривает четвертую заявку инициативной группы «Комитет спасения сквера», основанной юристом Иваном Волковым после недельных протестов в сквере у Драмтеатра. Об этом Волков сообщил на своей странице в Facebook.

- Членами «Комитета Спасения Сквера» была подана 4-я заявка на проведение Местного Референдума по вопросу возврата земельному участку под Сквером у Драмтеатра, который прогремел на всю Россию и за ее пределами, вида разрешённого использования «ТОП-1» (территории общего пользования, вместо территорий религиозного назначения), - написал он. – До того, как власти примут хоть один юридически значимый документ о возврате земли под сквером екатеринбуржцам - мы будем продолжать этот труд, и держать «дамоклов меч» над ними!

Напомним, что предыдущие заявки были отклонены из-за ошибок в документах. В пресс-службе Избиркома отмечают, что решение о регистрации инициативной группы будет принято 4 сентября. А в августе стало известно, что территория сквера будет возвращена в категорию общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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