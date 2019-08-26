2019-08-26T09:47:24+03:00
Дом. Семья

Зверское нападение: львенок из Екатеринбургского зоопарка покусал свою маму

Оказалось, что малышка просто хотела поиграть [ВИДЕО]
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Екатеринбургский зоопаркФото: Екатеринбургский зоопарк
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В интернете появилось видео, как львенок напал на свою маму. Это случилось прямо в вольере в Екатеринбургском зоопарке. Малышка Эмма захотела поиграть с родителями и начала прыгать на большую львицу. Та же не осталась в долгу и повалила дочку. За кошками активно наблюдали посетители.

- Растёт малышка не по дням, а по часам, - пишут екатеринбуржцы на странице в Instagram «Екатеринбургского зоопарка».

- Наверно скоро и эта малышка переедет в новый домик, - предполагают пользователи.

- Какие шкодные, - продолжают читатели.

Наблюдать за обитателями Екатеринбургского зоопарка всегда интересно. Вот, например, посмотрите, как ленивый гималайский медведь забавно тянется лапой к ветке.

ekazoo.ruekazoo.ru
Игры львов из Екатеринбургского зоопарка попали на видео
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ИСТОЧНИК KP.RU

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