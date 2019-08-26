2019-08-26T09:05:46+03:00
Общество

«Посвящаем всем, кто отстоял свою позицию»: в Екатеринбурге покажут фильм-оду про «Город бесов»

Премьера назначена на 30 августа
Мария Трапезникова
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Фото: читатель "КП"Фото: читатель "КП"
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В Екатеринбурге пройдет премьерный показ документального фильма «Город бесов». Он посвящен майским событиям в сквере у театра Драмы и недельным акциям против строительства там храма Святой Екатерины. Фильм состоит из двух серий, которые рассказывают истории участников и очевидцев тех событий.

- В нем можно увидеть, как люди самоорганизовались на этот протест, как в этой истории сработали горизонтальные социальные связи, и понять, почему и за что учителя и студенты, грузчики, проводники и работники музеев вышли против ОМОНа, рискуя своим местом работы/учебы и свободой, - рассказали организаторы показа фильма.

«Город бесов» - это своего рода «видеоода» жителям Екатеринбурга, которые смогли отстоять свою позицию и защитить сквер в центре города от застройки, отмечают организаторы. Автор фильма Екатерина Пономарева сама родилась, выросла и сейчас живет в столице Урала.

Показ документального фильма пройдет 30 августа с 19:00 до 21:00 в театре «Место» (цокольный этаж Музея истории и археологии Урала, проспект Ленина, 69/10). Билеты можно приобрести на сайте.

Напомним, что прозвище «город бесов» появилось у Екатеринбурга после выступления телеведущего Сергея Соловьева. Оно сразу ушло в народ – в скором времени на въезде в город рядом с табличкой «Екатеринбург» установили новую, «Город бесов». Но ее очень скоро демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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