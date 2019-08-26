На Урале за пьяное вождение поймали 218 человек
На Урале завершились рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. Они проходили с 22 по 25 августа.
- Инспекторы ДПС дежурили на участках, где чаще всего происходили аварии. Они дежурили на въездах и выездах из городов, а также в пригородах, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В итоге было выявлено и отстранено от управления ТС 218 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Еще в отношении 37 автолюбителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Еще 265 человек отстранили водителей, управляющих машиной без прав. На всех были заведены административные дела.
В Госавтоинспекции напоминают, что за управление ТС в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU