На Урале за пьяное вождение поймали 218 человек

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-26T08:43:08+03:00

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На Урале завершились рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. Они проходили с 22 по 25 августа.

- Инспекторы ДПС дежурили на участках, где чаще всего происходили аварии. Они дежурили на въездах и выездах из городов, а также в пригородах, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В итоге было выявлено и отстранено от управления ТС 218 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Еще в отношении 37 автолюбителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в нетрезвом виде. Еще 265 человек отстранили водителей, управляющих машиной без прав. На всех были заведены административные дела.

В Госавтоинспекции напоминают, что за управление ТС в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU