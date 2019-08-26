2019-08-26T07:51:11+03:00
Общество

Уральская молодежь выбирает работу в сфере металлургии и ресторанного бизнеса

Больше половины соискателей – мужчины в возрасте 18-35 лет
Мария Трапезникова
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Чаще всего уральская молодежь ищет работу в сферах "Рабочий персонал" и "Персонал"Чаще всего уральская молодежь ищет работу в сферах "Рабочий персонал" и "Персонал"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская молодежь все больше интересуется рабочими и производственными специальностями. За последний год 2,5% жителей Свердловской области в возрасте от 18 до 25 лет разместили свои резюме в сфере «Производство», еще 2,1% - в сфере «Рабочий персонал», рассказали аналитики из HeadHunter.

- 7,2% соискателей в возрасте 25-35 лет разместили резюме в сфере «Производство», еще 3,6% - в сфере «Рабочий персонал», - рассказали в пресс-службе HH. – Вместе с тем, три года назад эти специальности были менее востребованы среди молодежи. Безусловно, тут сказываются усилия и государства, и бизнеса.

Отметим, что на эти сферы чаще всего идет мужчины (81% соискателей 18-35 лет). Средняя ожидаемая зарплата составляет 40 тысяч рублей. Наиболее популярны среди свердловской молодежи специализации, связанные с машиностроением, металлургией, электрикой и электроэнергетикой, радиоэлектроникой, со слесарскими, сварочными и монтажными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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