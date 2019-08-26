«Не доставайся же ты никому»: уралец утопил свой iPhone, чтобы его не забрали приставы

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-26T07:31:13+03:00

Мужчина утопил смартфон в туалете, чтобы приставы не смогли его забрать в уплату долга Фото: Алексей БУЛАТОВ

У мужчины был долг в 60 тысяч, который он не торопился оплачивать

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Житель села Обуховское, что в Свердловской области, пытался утопить новый iPhone, чтобы он не достался судебным приставам.

- У него была задолженность в размере 60 тысяч рублей, однако погашать ее он не собирался. Тогда приставы попросили его сдать свой смартфон в счет погашения долга, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Мужчина попросился в туалет, а когда вернулся, то заявил, что телефона больше нет – он его утопил.

Из ответов ГИБДД выяснилось, что еще у должника есть автомобиль – тогда приставы конфисковали его. Во время эвакуации машины на спецстоянку, должник оплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU