На Урале детсад выплатит 100 тысяч 5-летней девочке за сломанное бедро
Ребенок получил травму во время прогулки
Девочка сломала бедро во время прогулки в детском садуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Пышминского района оштрафовала детский сад за травму, которую во время прогулки получил маленький ребенок.
- 11 февраля этого года 5-летняя девочка получила закрытый перелом левой бедренной кости, которая повлекла тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сразу после этого родители девочки обратились в прокуратуру, а затем в суд, чтобы потребовать у детсада компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Суд требование удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU