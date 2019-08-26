Доставайте пальто: в последнюю неделю августа на Урале будет прохладно и дождливо

СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-26T06:27:57+03:00

Кажется, лето ушло - доставайте куртки и зонтики, на неделе будет прохладно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не забывайте взять с собой зонтик

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Начало недели на Урале будет прохладным и дождливым. О погоде рассказали синоптики из Уралгидрометцентра.

Так, в понедельник, 26 августа, по региону будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет +6…+11, днем чуть теплее – до +16. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/сек.

Во вторник, 27 августа, по области также ожидается переменная облачность, кое-где пройдет небольшие дожди. Ночью будет +2…+7, днем потеплеет до +11…+16.

В среду сохранится такая же погода. Ночью до +4…+9, днем до +12…+17.

ИСТОЧНИК KP.RU