Доставайте пальто: в последнюю неделю августа на Урале будет прохладно и дождливо
Не забывайте взять с собой зонтик
Кажется, лето ушло - доставайте куртки и зонтики, на неделе будет прохладноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начало недели на Урале будет прохладным и дождливым. О погоде рассказали синоптики из Уралгидрометцентра.
Так, в понедельник, 26 августа, по региону будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет +6…+11, днем чуть теплее – до +16. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/сек.
Во вторник, 27 августа, по области также ожидается переменная облачность, кое-где пройдет небольшие дожди. Ночью будет +2…+7, днем потеплеет до +11…+16.
В среду сохранится такая же погода. Ночью до +4…+9, днем до +12…+17.
ИСТОЧНИК KP.RU