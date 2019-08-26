2019-08-26T06:11:54+03:00
Происшествия

Стоял в носках и футболке: в Екатеринбурге мужчина повис на карнизе дома

Он простоял так около 40 минут
Мария Трапезникова
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Мужчину заметили соседи, они сразу выхвали спасателей. Фото: Мария ТрапезниковаМужчину заметили соседи, они сразу выхвали спасателей. Фото: Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге сегодня утром, 26 августа, на улице Мамина Сибиряка неизвестный мужчина повис на карнизе своего балкона. Его заметили соседи и сразу вызвали спасателей и полицию. По их словам, мужчина простоял на карнизе в одних носках больше 40 минут и был в нетрезвом виде.

Очевидцы рассказывают, что мужчина простоял в таком виде около 40 минут. Фото: Мария Трапезникова

Очевидцы рассказывают, что мужчина простоял в таком виде около 40 минут. Фото: Мария Трапезникова

Фото: Мария Трапезникова

Фото: Мария Трапезникова

- В квартире находится спасатели и медики, они с ним разговаривают, пытаются уговорить залезть обратно, - сообщили в полиции. – Непонятно, чего он хочет.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что информация пока проверяется, поэтому точные причины такое поступка пока назвать не могут. В итоге, все закончилось хорошо – спасателям удалось затащить мужчину обратно внутрь. Сейчас с ним работают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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