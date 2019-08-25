2019-08-25T19:38:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сбили 7-летнюю девочку

Она получила ушибы
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Всего 6 дней осталось до начала учебного года, да и погода изрядно испортилась, однако это не мешает детям становится участниками ДТП. Сегодня днем на Уралмаше вновь сбили ребенка: 7-летняя девочка сама влетела в автомобиль.

Двор, где произошло ДТП Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Двор, где произошло ДТП Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– В 15:47 водитель за рулем Lada двигался по двору дома, 105 на проспекте Космонавтов. Автомобиль спускался вниз: водитель даже не нажимал педаль газа, а ехал по накатанной со скоростью 10 километров в час, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – И справа, и слева стояли припаркованные автомобили. Из них и выбежал ребенок.

Водитель ехал со скоростью 10 километров в час Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель ехал со скоростью 10 километров в час Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Девочку увезли в горбольницу №9. У нее диагностировали ушибы правой стопы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три автомобиля
«В адрес фестиваля звучали угрозы»: в администрации Екатеринбурга рассказали про встречу православных и организаторов «Стенограффии»
В Екатеринбург прилетели первые участники чемпионата мира по боксу
На проект праздничного освещения в Екатеринбурге потратят 6,3 миллиона рублей
«Хочешь работать – совершенствуйся»: в Каменске-Уральском прокомментировали массовые увольнения хирургов
Надел камуфляж и пропал: на Урале две недели не могут найти мужчину
«Солнечный свет и вкусный завтрак»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала про идеальное утро
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю пенсионерку
«Пошла на конкурс, чтобы выиграть автомобиль»: София Никитчук о победе в «Мисс Екатеринбург – 2014»
«Шли мимо и услышали жалобное мяуканье»: в Екатеринбурге нашли котят в мусорном контейнере
«Эвакуировали 36 человек»: ночью на Уралмаше сгорела ювелирная мастерская