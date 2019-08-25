В Екатеринбурге сбили 7-летнюю девочку
Всего 6 дней осталось до начала учебного года, да и погода изрядно испортилась, однако это не мешает детям становится участниками ДТП. Сегодня днем на Уралмаше вновь сбили ребенка: 7-летняя девочка сама влетела в автомобиль.
Двор, где произошло ДТП Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
– В 15:47 водитель за рулем Lada двигался по двору дома, 105 на проспекте Космонавтов. Автомобиль спускался вниз: водитель даже не нажимал педаль газа, а ехал по накатанной со скоростью 10 километров в час, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – И справа, и слева стояли припаркованные автомобили. Из них и выбежал ребенок.
Водитель ехал со скоростью 10 километров в час Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Девочку увезли в горбольницу №9. У нее диагностировали ушибы правой стопы.
ИСТОЧНИК KP.RU