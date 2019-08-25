В Екатеринбурге сбили 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-25T19:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего 6 дней осталось до начала учебного года, да и погода изрядно испортилась, однако это не мешает детям становится участниками ДТП. Сегодня днем на Уралмаше вновь сбили ребенка: 7-летняя девочка сама влетела в автомобиль.

Двор, где произошло ДТП Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– В 15:47 водитель за рулем Lada двигался по двору дома, 105 на проспекте Космонавтов. Автомобиль спускался вниз: водитель даже не нажимал педаль газа, а ехал по накатанной со скоростью 10 километров в час, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – И справа, и слева стояли припаркованные автомобили. Из них и выбежал ребенок.

Водитель ехал со скоростью 10 километров в час Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Девочку увезли в горбольницу №9. У нее диагностировали ушибы правой стопы.

ИСТОЧНИК KP.RU