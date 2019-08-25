В Екатеринбург прилетели первые участники чемпионата мира по боксу

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-25T16:46:21+03:00

Мероприятие будет проходить с 8 по 21 сентября

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В столицу Урала прибыли спортсмены из Киргизии – первые участники чемпионата мира по боксу. В команду, в том числе, вошли чемпион Азии 27-летний Азат Усеналиев и 23-летний бронзовый призер открытого Кубка президента Казахстана Арген Кадырбек.

– Две оставшиеся до турнира недели спортсмены намерены посвятить интенсивным тренировкам. Рано прибыли чтобы ребята успели пройти акклиматизацию, – приводят слова тренера сборной Данияра Джунусубалиева в пресс-службе администрации города.

Напомним, чемпионат будет проходить с 8 по 21 сентября на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». В нем примут участие более 300 спортсменов из 90 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU