2019-08-25T16:22:47+03:00
Общество

На проект праздничного освещения в Екатеринбурге потратят 6,3 миллиона рублей

Его установят на центральных улицах города
Маргарита МАХОНИНА
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Освещение будут включать как на крупные праздники, вроде новогодних или Дня защитника Отечества, так и на такие события, как Фестиваль барбекюОсвещение будут включать как на крупные праздники, вроде новогодних или Дня защитника Отечества, так и на такие события, как Фестиваль барбекюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга потратит 6,3 миллиона рублей на проект праздничного освещения города. Его будут включать на такие события, как День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День молодежи, День космонавтики и Фестиваль барбекю. Всего в список вошли 19 мероприятий.

– Подрядчику-победителю нужно будет разработать проект, в котором будут прорисованы не только светильники и гирлянды, а также украшения для фасадов зданий, скверов и т.д. Также в проекте должны быть учтены основные символы и логотипы города, – пишет «Наша Газета».

Украсят светильниками такие проспект Ленина, улицы Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Вайнера, а также набережную Исети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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