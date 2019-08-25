На проект праздничного освещения в Екатеринбурге потратят 6,3 миллиона рублей
Администрация Екатеринбурга потратит 6,3 миллиона рублей на проект праздничного освещения города. Его будут включать на такие события, как День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День молодежи, День космонавтики и Фестиваль барбекю. Всего в список вошли 19 мероприятий.
– Подрядчику-победителю нужно будет разработать проект, в котором будут прорисованы не только светильники и гирлянды, а также украшения для фасадов зданий, скверов и т.д. Также в проекте должны быть учтены основные символы и логотипы города, – пишет «Наша Газета».
Украсят светильниками такие проспект Ленина, улицы Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Белинского, Вайнера, а также набережную Исети.
ИСТОЧНИК KP.RU