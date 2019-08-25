«Хочешь работать – совершенствуйся»: в Каменске-Уральском прокомментировали массовые увольнения хирургов

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-25T15:28:13+03:00

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Крупные уральские города продолжают лишаться хирургической помощи. Так, пациенты из Каменска-Уральского – третьего по величине города Свердловской области, будут ездить в Екатеринбург ради плановых операций, а в местных больницах будут проводить только экстренные. Депутат местной гордумы Валерий Пермяков назвал ситуацию «беспрецедентной».

– Хирурги уволились на волне обвинений в непрофессионализме, на фоне смертей пациентов, – приводит его слова портал KU66.RU. – Ошибки бывают в любом деле. Но в медицине их цена слишком велика. Хочешь работать хирургом – совершенствуйся, повышай квалификацию. Не уверен в себе, боишься ответственности за результаты операций – меняй место работы. Это по-честному.

Напомним, кризис также настиг Нижний Тагил. Летом из двух больниц города массово уволились хирурги. Они пожаловались на высокую нагрузку, низкие зарплаты и отсутствие юридической помощи. По поручение министра здравоохранения Андрея Цветкова была создана комиссия, которая должна решить возникшую проблему. Также глава профсоюза медиков Сергей Угринов сообщил, что в город направят две бригады специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU