Надел камуфляж и пропал: на Урале две недели не могут найти мужчину

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-25T14:46:41+03:00

Его ищут рядом с городом Заречный

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59-летний Валерий Борисович Изымов перестал выходить на связь с родными 12 августа. С тех пор его ищут в районе города Заречный.

– Его рост составляет 167 сантиметров, волосы черные с сединой, глаза карие, – сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». – Телосложение среднее.

Ушел из дома Валерий в камуфляжном костюме с коричневым ремнем портупея и черных туфлях.

– Если вы что-то знаете о его местонахождении, обратитесь к инфоторгу Юлии по телефону: 89041639957, – добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU