В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-25T12:57:01+03:00

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Утром в Екатеринбурге насмерть сбили 94-летнюю пенсионерка. Женщина переходила железнодорожные пути на станции «Первомайская», когда на нее наехал поезд.

– Это произошло в 12:30. По предварительной информации, она пыталась перейти пути в неположенном месте, перед близко идущим составом, – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. – При этом машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

Несмотря на это, столкновения избежать не удалось.

– На месте работает следственно-оперативная группа. Они опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства случившегося, – добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU