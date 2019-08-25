«Шли мимо и услышали жалобное мяуканье»: в Екатеринбурге нашли котят в мусорном контейнере

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-25T11:01:32+03:00

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Неизвестные выкинули маленьких котят в один из мусорных контейнеров поселка Исток, который входит в Екатеринбург. К счастью, их обнаружили местный житель Александр Галиченко вместе с супругой, когда ходили выносить мусор.

Полностью черного котенка уже забрали Фото: Александр Галиченко

– Мы шли мимо и услышали жалобное мяуканье. Заглянули туда и увидели четыре котят: на вид им не больше месяца, – рассказал Александр. – Не буду описывать свой гнев и возмущение в адрес подонка, сделавшего это.

Котят решили забрать домой: их помыли и накормили. Обработать от паразитов их пока не успели.

– Малявки очень активные, в целом, здоровые, – добавил Александр. – К сожалению, оставить их не можем: у нас уже живет взрослый кот, кроме того, жена на шестом месяце беременности.

Малыши очень активные Фото: Александр Галиченко

Одного из малышей уже успели забрать, однако дом ищут еще три котенка. Если хотите их приютить, можно связаться с Александром по номеру: +7 9521435250.

ИСТОЧНИК KP.RU