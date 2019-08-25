«Шли мимо и услышали жалобное мяуканье»: в Екатеринбурге нашли котят в мусорном контейнере
Неизвестные выкинули маленьких котят в один из мусорных контейнеров поселка Исток, который входит в Екатеринбург. К счастью, их обнаружили местный житель Александр Галиченко вместе с супругой, когда ходили выносить мусор.
Полностью черного котенка уже забрали Фото: Александр Галиченко
– Мы шли мимо и услышали жалобное мяуканье. Заглянули туда и увидели четыре котят: на вид им не больше месяца, – рассказал Александр. – Не буду описывать свой гнев и возмущение в адрес подонка, сделавшего это.
Котят решили забрать домой: их помыли и накормили. Обработать от паразитов их пока не успели.
– Малявки очень активные, в целом, здоровые, – добавил Александр. – К сожалению, оставить их не можем: у нас уже живет взрослый кот, кроме того, жена на шестом месяце беременности.
Малыши очень активные Фото: Александр Галиченко
Одного из малышей уже успели забрать, однако дом ищут еще три котенка. Если хотите их приютить, можно связаться с Александром по номеру: +7 9521435250.
ИСТОЧНИК KP.RU