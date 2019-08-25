«Эвакуировали 36 человек»: ночью на Уралмаше сгорела ювелирная мастерская
Огонь тушили 26 спасателей
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург! в соцсети "ВКонтакте"
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Ночью в Екатерибунрге в микрорайоне Уралмаш сгорела ювелирная мастерская. Она находилась в четырехэтажном доме №14 по улице Ильича.
– Сообщение о пожаре поступило в 4:39. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров: пострадали оборудование, отделка стен и межэтажное перекрытие, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пришлось эвакуировать 36 человек, в том числе, 12 детей.
Несколько помещений в жилом доме арендуют предприниматели Фото: 2ГИС
Тушить огонь приехали 26 спасателей и 7 единиц техники. Окончательно ликвидировали пожар только к 7:37.
ИСТОЧНИК KP.RU