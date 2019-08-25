2019-08-25T10:03:24+03:00
Происшествия

«Эвакуировали 36 человек»: ночью на Уралмаше сгорела ювелирная мастерская

Огонь тушили 26 спасателей
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург! в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург! в соцсети "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Ночью в Екатерибунрге в микрорайоне Уралмаш сгорела ювелирная мастерская. Она находилась в четырехэтажном доме №14 по улице Ильича.

– Сообщение о пожаре поступило в 4:39. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров: пострадали оборудование, отделка стен и межэтажное перекрытие, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пришлось эвакуировать 36 человек, в том числе, 12 детей.

Несколько помещений в жилом доме арендуют предприниматели Фото: 2ГИС

Несколько помещений в жилом доме арендуют предприниматели Фото: 2ГИС

Тушить огонь приехали 26 спасателей и 7 единиц техники. Окончательно ликвидировали пожар только к 7:37.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шли мимо и услышали жалобное мяуканье»: в Екатеринбурге нашли котят в мусорном контейнере
«Восстановление работы – это не канон для граффити»: православные уральцы устроят акцию у креста Лампаса Покраса
На Урал прибыла главная икона Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»
Уральские врачи спасли мужчину с редким заболеванием благодаря высокотехнологичной хирургии
Не вышел на работу: под Екатеринбургом пропал таксист с татуировкой тигра
Губернатор свердловской области созвал срочное совещание врачей после бунта нижнетагильских хирургов
Смертельная ловушка: свердловские зооспасатели вытащили кошку из подвала, где та просидела несколько дней
На Урале сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя без прав, который перевозил маленьких внуков
Сборная России по волейболу, в составе которой наши «Уралочки», победила в первом матче
«Куда потащил»: воришек прокатных велосипедов за руку поймали в Екатеринбурге
Опасный поворот: на трассе в Свердловской области погиб водитель перевернувшегося грузовика
Известный в Екатеринбурге ресторатор объявил о закрытии бара «Юность»
«Ушёл в лес и не вернулся»: в Свердловской области ищут пенсионера
Уральца будут судить за вывих пальца женщине
В Екатеринбурге потратили 120 миллионов на ремонт самой протяженной трубы
Знаменитый в Екатеринбурге дизайнер сделал значки с символами Нижнего Новгорода
Из магазина в «Кольцово» украли очки за 22 тысячи рублей
В центре Екатеринбурга продают пентхаус за 45 миллионов
«Овощи, мед и даже гобелены»: до середины сентября в центре Екатеринбурга будут проводить ярмарки
Природная красота: Мисс Екатеринбург 2017 года вышла замуж в поле
Смертельным ДТП на Малышева займутся пять следователей