«Эвакуировали 36 человек»: ночью на Уралмаше сгорела ювелирная мастерская

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-25T10:03:24+03:00

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Ночью в Екатерибунрге в микрорайоне Уралмаш сгорела ювелирная мастерская. Она находилась в четырехэтажном доме №14 по улице Ильича.

– Сообщение о пожаре поступило в 4:39. Огонь охватил площадь в 30 квадратных метров: пострадали оборудование, отделка стен и межэтажное перекрытие, – рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пришлось эвакуировать 36 человек, в том числе, 12 детей.

Несколько помещений в жилом доме арендуют предприниматели Фото: 2ГИС

Тушить огонь приехали 26 спасателей и 7 единиц техники. Окончательно ликвидировали пожар только к 7:37.

ИСТОЧНИК KP.RU