На Урал прибыла главная икона Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-24T16:47:35+03:00

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Главная Икона Главного храма Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный» прибыла в Екатеринбург, сообщает пресс-служба ЦВО. В тот же в Храме-на-Крови прошел молебен, который провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Отметим, что эта икона с апреля посещает воинские части и храмы по всей стране. Свой путь начала в городе-герое Севастополе, а закончит в Москве в мае 2020-го.

- По воздуху, по воде и по земле святыня в течение года преодолеет более 57 тысяч километров. Побывает в более чем 120 городах, более 150 храмах, более 300 соединениях и воинских частях, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

На молебен собрались военные, представители епархии и местные жители. Торжественные проводы иконы «Спас Нерукотворный» пройдут 29 августа в Храме-на-Крови также Божественной литургией.

ИСТОЧНИК KP.RU