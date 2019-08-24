Уральские врачи спасли мужчину с редким заболеванием благодаря высокотехнологичной хирургии

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-24T15:57:27+03:00

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Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 спасли мужчину с редким заболеванием. В отделение поступил 38-летний пациент, у которого было внутреннее кровотечение.

- Заболевание заключается в патологическом увеличении вен, располагающихся в области пищевода, и формированием характерных гроздевидных разрастаний – так называемых узлов на его слизистой оболочке. Это крайне опасно, так как приводит к кровотечениям, – объяснил заведующий отделением рентгенохирургии СОКБ №1 Лев Кардапольцев.

Чтобы добраться до места кровотечения, хирургам пришлось проколоть вену, которая находится в печени. После того, как они попали в необходимую зону, врачи ввели в сосуды специальный препарат. Таким образом кровь смогла быстро загустеть и остановиться. Вся операция заняла около полутора часов. Зато уже через несколько дней после нее поступивший в тяжелом состоянии пациент был выписан.

- Врачи уточнили, что подобные вмешательства в Свердловской области выполняют только в областной клинической больнице №1. И в целом по стране эта методика распространена не очень широко, так как требует определенных навыков, - добавили в пресс-службе Свердловской областной клинической больницы №1.

ИСТОЧНИК KP.RU