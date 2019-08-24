Смертельная ловушка: свердловские зооспасатели вытащили кошку из подвала, где та просидела несколько дней

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-24T11:49:27+03:00

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В Екатеринбурге спасатели помогли кошке выбраться из ловушки. Евгений Зенков, волонтер отряда «Зооспас», выехал по адресу Баумана,7 после звонка местных жителей. Люди говорили, что в открытое окно подвала упала кошка, бедолага сидит в заточении уже несколько дней.

- Сначала был план вытащить кошку удочкой, но при нашем появлении кошка куда-то исчезла из вида. Пришлось на страховке спуститься вниз, пробравшись в зазор под крышей. Выяснилось, что кошка ушла в приоткрытую форточку в окне. При этом оказалось, что окно ведёт не в подвал, а в помещение недавно закрывшегося магазина, занимавшего подвальный этаж. Из этого следовало, что у кошки вряд ли есть возможность выбраться наружу каким-то другим путём, - рассказывает Евгений Зенков.

Спасатель начал звать кошку, и она появилась через некоторое время. Приманить к форточке ее удалось кусочком мяса. Тогда ее удалось подхватить со дна и передать наверх. Снаружи выяснилось, что с пленницей все в порядке. В итоге кошку забрала местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU