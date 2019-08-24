2019-08-24T10:12:58+03:00
Общество

На Урале сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя без прав, который перевозил маленьких внуков

Алкотектор показал 1,57 мг алкоголя на литр при допустимом значении 0,16 мг на литр
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа пропаганды ГИБДД по Свердловской области.Фото: группа пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
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В Талице инспекторы ДПС поймали пьяного мужчину, который перевозил маленьких детей в машине. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Сотрудник полиции патрулировали улицы и остановили автомобиль ВАЗ- 2107, который двигался по дороге, виляя из стороны в сторону.

- При проверке документов полицейскими было установлено, что за рулём автомобиля находился 52-летний местный житель, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения. При этом водитель не имел права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. В салоне автомобиля, помимо водителя и его снохи, которая также находилась в нетрезвом состоянии, были и двое малолетних детей-внуки водителя, которые перевозились без детских удерживающих устройств.

Полицейские проверили мужчину на алкогольное опьянение. Алкотектор показал 1,57 мг алкоголя на литр при допустимом значении 0,16 мг на литр. За нарушение правил ПДД на водителя составили административный протокол.

- Госавтоинспекция Свердловской области в очередной раз напоминает, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД РФ. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель подвергает опасности жизнь других участников дорожного движения, в первую очередь-своих пассажиров, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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