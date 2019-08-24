2019-08-24T09:10:10+03:00
Спорт

Сборная России по волейболу, в составе которой наши «Уралочки», победила в первом матче

Национальная команда оказалась сильнее Белоруссии
Юлия СТАЛИНА
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Фото: «Уралочка-НТМК» / vk.comФото: «Уралочка-НТМК» / vk.com
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Российская сборная по волейболу, в состав которой вошли игроки свердловской «Уралочки», выиграла первый матч. Наша команда оказалась сильнее Белоруссии в трёх сетах.

- Для екатеринбургских болельщиков матч был особенно интересным. В составе обеих сборных было по две волейболистки «Уралочки-НТМК». Анна Климец в итоге стала одной из лучших в составе Белоруссии (9 очков), а Ксения Парубец в составе России (12 очков). Также на площадку выходили Вера Костючик и Дарья Пилипенко, - рассказывают в пресс-службе волейбольного клуба «Уралочка».

Сама игра была напряженной, россиянки с трудом вырвали победу у белорусок. Соперницы провали второй сет, но в третьем всю игру шли вровень.

Следующий матч национальная сборная проведёт на турнире в воскресенье, 25 августа. Соперником России станет Швейцария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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