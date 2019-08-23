СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-23T19:43:40+03:00

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Известный в Екатеринбурге ресторатор объявил о закрытии бара «Юность». Прощальная вечеринка пройдет 31 августа. Изначально клуб хотели продать. Покупателя не нашли, поэтому клуб перестанет существовать.

-Продать хотели, потому что клуб это история серьезная, своеобразная. В клуб нужно вкладывать деньги. Нельзя ехать на старом формате. Всегда нужно менять команду, освещение, рекламу делать. Никому из нас стало это уже не интересно – вкладывать дальше в этот клуб. Все взрослые, все устали. Сейчас уже качают молодежные промо-команды, - поделился ресторатор и владелец бара Евгений Кексин.

Ресторатор рассказал, что владельцы помещения уже нашли нового арендатора, но это не связанный с ресторанным бизнесом проект. Мебель и оборудование - все уже заочно распродано. «Юность» открыли в 2013 году. Клуб был популярен среди студентов и молодежи, в нем крутили хиты 90-х и устраивали вечеринки фанатов «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU