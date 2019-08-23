2019-08-23T17:45:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге потратили 120 миллионов на ремонт самой протяженной трубы

Реконструкцию магистрали уже заканчивают
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ЕТКФото: пресс-служба ЕТК
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В Екатеринбурге потратили 120 миллионов на ремонт самой протяженной трубы от Среднеуральской ГРЭС до Екатеринбурга. Реконструкцию магистрали уже заканчивают. Этот участок эксплуатируется больше 50 лет. Его замена обеспечит надежное теплоснабжение потребителей нескольких районов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Кроме того, снизятся теплопотери.

Фото: пресс-служба ЕТК

Фото: пресс-служба ЕТК

- Энергетики монтируют новые трубы в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой, которые оборудованы системой оперативного дистанционного контроля. Сейчас на объекте установлена большая часть новых неподвижных и промежуточных опор, ведется монтаж новых трубопроводов, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Энергетики ремонтируют два участка. Работы завершили на 75%. Энергокомпания планирует завершить реконструкцию теплотрассы до начала отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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