СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-23T17:17:06+03:00

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Знаменитый в Екатеринбурге дизайнер сделал значки с символами Нижнего Новгорода. Значки в виде архитектурных памятников набирают популярность. Недавно дизайнер помог выпустить значки с изображением знаковых зданий районов Екатеринбурга - Эльмаша, Юго-Запада, Втузгородка, Химмаша, ВИЗа, Вокзального и Уралмаша.

Фото: Дмитрия Фатхиева-Долохова

- На этот раз свои сувениры получил Нижний Новгород. Серия из 3-х главных символов города, найти их можно в сувенирных магазинах Нижегородского Государственного Историко-архитектурного Музея-заповедника, - поделился Дмитрий Фатхиев-Долохов на Facebook.

Дизайнер также участвовал в рисовании стикерпаков и открыток сувенирной линейки «7 районов» и создании макетов екатеринбургских зданий - символов районов, которые может купить и смастерить любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU