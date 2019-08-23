2019-08-23T16:05:12+03:00
Общество

Природная красота: Мисс Екатеринбург 2017 года вышла замуж в поле

Невесту подвели к алтарю на коне
Алина СУРИНА
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Мисс Екатеринбург 2017 года сегодня выходит замужМисс Екатеринбург 2017 года сегодня выходит замужФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мисс Екатеринбург 2017 года Анастасия Каунова сегодня выходит замуж. Свадьбу празднуют в загородном клубе Белая лошадь. Регистрацию провели прямо в поле. А к алтарю невесту подвели на черном коне. Имя избранника красавица держит в секрете. О том, что она не будет публично заявлять о личной жизни она рассказала еще во время конкурса красоты.

- Это личное, и я думаю, что это должно остаться только моим, поэтому даже если он появится, я не буду об этом заявлять публично, - поделилась с «КП-Екатеринбург» Анастасия Каунова.

Напомним, конкурс «Мисс Екатеринбург-2017» завершился победой 19-летней Анастасии Кауновой. Студентка архитектурного университета завоевала сердца судей своей красотой, умением дефилировать в платье, отвечать на вопросы и выкручиваться из сложных ситуаций (девушки должны были прочитать речь, используя три слова, которые придумали зрители, - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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