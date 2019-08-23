2019-08-23T15:40:30+03:00
Происшествия

Смертельным ДТП на Малышева займутся пять следователей

Их отбирал врио начальника свердловской полиции генерал-майор Владимир Миронов
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Расследованием смертельной аварии на Малышева займутся пять человек. Они составят следственную группу, которую сформировали при участии врио начальника полиции региона генерала-майора Владимира Миронова в спецотделе по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД Свердловской области.

– В группу включили четырех опытных следователей. Ранее расследованием этого громкого дела занимался один человек, – рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Напомним, ранним утром 4 августа Kia Rio столкнулась с «ВАЗ 21010», внутри которой находились 25-летний таксист Uber Александр Трушков и 26-летний пассажир Виталий Никифоров. Они погибли. Kia управлял Владимир Васильев, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Очевидцы считают, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В суде Васильев уверял, что впал в предобморочное состояние. То, что он был трезв, показала и первая судебно-медицинская экспертиза.

Однако позднее в ней нашли грубые фактические ошибки: неправильные имя и дату. Исследование решили провести повторно, передав все материалы в Челябинск. Васильев же находится в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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