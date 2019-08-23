«Кто это? Вроде для слетков уже поздно?»: в Екатеринбурге нашли неизвестную птицу
В Екатеринбурге нашли неизвестную птицу. В группе любителей пернатых подписчик обратился с просьбой распознать подобранную на тротуаре в центре города птицу. В офис неизвестную птицу принесла его коллега.
- От людей не улетает, сидит смирно, клюв открывает. По кабинету немного пролетел, уселся на жалюзи. Посадили в коробку из-под бумаги. После работы думает тащить его к ветеринару. Кто это? Вроде для слетков уже поздно? Если не слеток, что с ним делать, - обратился мужчина к подписчикам в группе ВКонтакте «Любители птиц».
Комментаторы под постом мужчины определили, что это поползень. Они же предполагают, что пернатый не улетает от людей, потому что мог удариться об стекло и получить черепно- мозговая травму. Птицу увезли на обследование к ветеринару.
ИСТОЧНИК KP.RU