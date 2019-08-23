2019-08-23T14:53:57+03:00
Общество

«Кто это? Вроде для слетков уже поздно?»: в Екатеринбурге нашли неизвестную птицу

Пернатую подобрали на тротуаре
Алина СУРИНА
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Фото: группа ВКонтакте «Любители птиц»Фото: группа ВКонтакте «Любители птиц»
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В Екатеринбурге нашли неизвестную птицу. В группе любителей пернатых подписчик обратился с просьбой распознать подобранную на тротуаре в центре города птицу. В офис неизвестную птицу принесла его коллега.

- От людей не улетает, сидит смирно, клюв открывает. По кабинету немного пролетел, уселся на жалюзи. Посадили в коробку из-под бумаги. После работы думает тащить его к ветеринару. Кто это? Вроде для слетков уже поздно? Если не слеток, что с ним делать, - обратился мужчина к подписчикам в группе ВКонтакте «Любители птиц».

Комментаторы под постом мужчины определили, что это поползень. Они же предполагают, что пернатый не улетает от людей, потому что мог удариться об стекло и получить черепно- мозговая травму. Птицу увезли на обследование к ветеринару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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