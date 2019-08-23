Актер Александр Петров после премьеры фильма увез любовницу из России
Известный российский актер кино Александр Петров встречается со своей коллегой по цеху – 24-летней актрисой Стасей Милославской.
На днях в Москве презентовали драму «Бык», где подруга Петрова сыграла главную роль. Фильм повествует о лихих 90-х в России. Ранее картину презентовали на фестивале «Кинотавр», после чего в светской тусовке заговорили о новой звезде экрана.
Петров подарил подруге отдых за границей. Фото: Instagram.com
Буквально через пару часов после посещения кинотеатра Александр Петров увез свою возлюбленную Стасю Милославскую в приморский итальянский городок Амальфи, побережье которого когда-то было застроено виллами богатых римлян, а сегодня передано под охрану ЮНЭСКО, пишет EG.RU.
Влюбленная пара посетила кафедральный собор Святого Андрея Первозванного, а также побывала в музее бумаги и в местном ресторане. После чего Петров и Милославская отправились на живописный курорт Праяно.
Милославская счастлива вместе со звездой кино. Фото: Instagram.com
Петров известен по ролям в фильмах: «Притяжение», «Гоголь», «Т-34», «Елки-3», «Любовь в большом городе-3» и другим.
ИСТОЧНИК KP.RU