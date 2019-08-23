2019-08-23T13:55:38+03:00
Звезды

Актер Александр Петров после премьеры фильма увез любовницу из России

Звезда фильма «Гоголь» подарил возлюбленной несколько прекрасных дней в Италии
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Александр Петров может позволить себе отдых на лучших курортах мираАлександр Петров может позволить себе отдых на лучших курортах мираФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный российский актер кино Александр Петров встречается со своей коллегой по цеху – 24-летней актрисой Стасей Милославской.

На днях в Москве презентовали драму «Бык», где подруга Петрова сыграла главную роль. Фильм повествует о лихих 90-х в России. Ранее картину презентовали на фестивале «Кинотавр», после чего в светской тусовке заговорили о новой звезде экрана.

Петров подарил подруге отдых за границей. Фото: Instagram.com

Петров подарил подруге отдых за границей. Фото: Instagram.com

Буквально через пару часов после посещения кинотеатра Александр Петров увез свою возлюбленную Стасю Милославскую в приморский итальянский городок Амальфи, побережье которого когда-то было застроено виллами богатых римлян, а сегодня передано под охрану ЮНЭСКО, пишет EG.RU.

Влюбленная пара посетила кафедральный собор Святого Андрея Первозванного, а также побывала в музее бумаги и в местном ресторане. После чего Петров и Милославская отправились на живописный курорт Праяно.

Милославская счастлива вместе со звездой кино. Фото: Instagram.com

Милославская счастлива вместе со звездой кино. Фото: Instagram.com

Петров известен по ролям в фильмах: «Притяжение», «Гоголь», «Т-34», «Елки-3», «Любовь в большом городе-3» и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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