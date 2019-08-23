На Уралмаше трамвай сбил 72-летнюю пенсионерку
Ее госпитализировали
ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8,Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в Екатеринбурге на Уралмаше сбили пожилую женщину. 75-летняя пенсионерка стояла на остановке, когда на нее наехал трамвай.
– ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города. – Трамвай Т3 двигался со стороны переулка Черниговский в сторону бульвара Культуры.
Женщина получила травмы. Ее увезли в больницу №23.
ИСТОЧНИК KP.RU