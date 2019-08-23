2019-08-23T14:35:01+03:00
Происшествия

На Уралмаше трамвай сбил 72-летнюю пенсионерку

Ее госпитализировали
Маргарита МАХОНИНА
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ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8,ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8,Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в Екатеринбурге на Уралмаше сбили пожилую женщину. 75-летняя пенсионерка стояла на остановке, когда на нее наехал трамвай.

ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города. – Трамвай Т3 двигался со стороны переулка Черниговский в сторону бульвара Культуры.

Женщина получила травмы. Ее увезли в больницу №23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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