На Уралмаше трамвай сбил 72-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-23T14:35:01+03:00

ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8, Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Утром в Екатеринбурге на Уралмаше сбили пожилую женщину. 75-летняя пенсионерка стояла на остановке, когда на нее наехал трамвай.

– ДТП произошло в 11:40 по адресу улица Донбасская, 8, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города. – Трамвай Т3 двигался со стороны переулка Черниговский в сторону бульвара Культуры.

Женщина получила травмы. Ее увезли в больницу №23.

ИСТОЧНИК KP.RU