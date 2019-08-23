На байке и без трусиков: мотто-леди шокировала екатеринбуржцев откровенной ездой
Жителей Екатеринбурга шокировала полуголая байкерша. Девушка разъезжала по улицам города без нижнего белья и смущала прохожих. Людей позабавили трусики, которые мотто-леди прикрепила к номерному знаку. Но экстравагантный вид оценили не все.
- Общество деградирует со страшной скоростью. Позорище, - пишет Дмитрий Збаражский, в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».
- Как страшно жить!!!! Больных все больше и больше, - подхватывает Валентина Жукова.
- Остановите землю я сойду, - негодуют Ирина Ильиных.
Были и те, кому необычная байкерша подняла настроение.
- По-любому проспорила, - предположил Александр Медведев.
- Одни дамы возмущаются, видимо потому, что они просто не могут этого повторить, а девка молодец, раскрепощенная, и делает то, что хочет, - хвалит за смелость Борис Рудаков
ИСТОЧНИК KP.RU