2019-08-23T13:45:19+03:00
Общество

На байке и без трусиков: мотто-леди шокировала екатеринбуржцев откровенной ездой

Полуголую девушку активно обсуждают в соцсетях
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»Фото: группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте»
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Жителей Екатеринбурга шокировала полуголая байкерша. Девушка разъезжала по улицам города без нижнего белья и смущала прохожих. Людей позабавили трусики, которые мотто-леди прикрепила к номерному знаку. Но экстравагантный вид оценили не все.

- Общество деградирует со страшной скоростью. Позорище, - пишет Дмитрий Збаражский, в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

- Как страшно жить!!!! Больных все больше и больше, - подхватывает Валентина Жукова.

- Остановите землю я сойду, - негодуют Ирина Ильиных.

Были и те, кому необычная байкерша подняла настроение.

- По-любому проспорила, - предположил Александр Медведев.

- Одни дамы возмущаются, видимо потому, что они просто не могут этого повторить, а девка молодец, раскрепощенная, и делает то, что хочет, - хвалит за смелость Борис Рудаков

ИСТОЧНИК KP.RU

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