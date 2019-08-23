«Будут места для продавцов и индивидуальные холодильники»: мэр Екатеринбурга о рынке «Омега»
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах на рынок «Омега», который находится на Уралмаше. Он подчеркнул, что сегодня хороших торговых площадок такого формата в городе нет.
– Да, мы все перенесли под крышу. Но внутри будут нормальные торговые ряды. Кроме того, там появятся места, где из свежих продуктов будут готовить, – рассказал он. – У каждого продавца будут индивидуальные места, холодильные камеры для товара.
В здании появится лаборатория, в которой будут проверять продукцию.
– Если будет потребность, мы начнем проводить мероприятия для садоводов, – добавил Высокинский. – Например, сезонные ярмарки.
ИСТОЧНИК KP.RU