«Будут места для продавцов и индивидуальные холодильники»: мэр Екатеринбурга о рынке «Омега»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-23T12:32:45+03:00

Глава города заявил, что в Екатеринбурге "нет хороших рынков" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах на рынок «Омега», который находится на Уралмаше. Он подчеркнул, что сегодня хороших торговых площадок такого формата в городе нет.

– Да, мы все перенесли под крышу. Но внутри будут нормальные торговые ряды. Кроме того, там появятся места, где из свежих продуктов будут готовить, – рассказал он. – У каждого продавца будут индивидуальные места, холодильные камеры для товара.

В здании появится лаборатория, в которой будут проверять продукцию.

– Если будет потребность, мы начнем проводить мероприятия для садоводов, – добавил Высокинский. – Например, сезонные ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU