На Урале перенесли открытие моста, который не могут построить два года

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-23T11:45:39+03:00

Жителям приходится пользоваться лодками, которые ходят только три раза в день

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Жители села Филькино, которое находится под Серовом, продолжат добираться вплавь до работы, магазинов, школ и больниц. Напомним, от «большой земли» их часть деревни отделяет река, которую ранее пересекал мост. Он обрушился два года назад, а новый все никак не могут построить.

Этим летом создать переправу потребовала прокуратура и суд, также историей заинтересовался СКР. Кроме того, за жителей вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В итоге начались работы.

Мост обрушился два года назад Фото: Анастасия Пристав

– Они обещали построить ее к 1 сентября, а на днях в администрации города сообщили, что работы закончат до 15 сентября. При этом с 30 июля и до этой недели никто из рабочих на месте не появлялся, – возмущается пострадавшая Анастасия Пристав. – Кроме того, раньше говорили про нормальный пешеходный мост на сваях. Сегодня спросила у рабочих, что будет. Говорят: понтонный (плавучий – прим.ред.) мост.

Пока жители пользуются лодками, которые ходят по расписанию: 3 раза в день. Чтобы уплыть в другое время, необходимо заранее дозваниваться до дежурных.

– А если экстренный случай, – вопрошает женщина. – Вот сегодня неожиданно потребовалось в садик попасть. И что делать?

Ранее жители острова – порядка 20 человек, пытались построить собственную переправу. Однако ее затопило.

ИСТОЧНИК KP.RU