В Нижнем Тагиле дольщиков обокрали на 8,8 миллионов рублей
Деньги похитило руководство компании-застройщика
Идет расследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за хищения средств дольщиков дома №2 ЖК «Тимирязевский». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что пострадали 29 человек.
– Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона провел проверку. По их информации, неустановленные лица из числа руководителей компании-застройщика похитили не менее 8,8 миллионов рублей, – рассказали в ведомстве.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU