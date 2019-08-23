2019-08-23T10:59:43+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле дольщиков обокрали на 8,8 миллионов рублей

Деньги похитило руководство компании-застройщика
Маргарита МАХОНИНА
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Идет расследованиеИдет расследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за хищения средств дольщиков дома №2 ЖК «Тимирязевский». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что пострадали 29 человек.

– Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона провел проверку. По их информации, неустановленные лица из числа руководителей компании-застройщика похитили не менее 8,8 миллионов рублей, – рассказали в ведомстве.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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