В Нижнем Тагиле дольщиков обокрали на 8,8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-23T10:59:43+03:00

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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за хищения средств дольщиков дома №2 ЖК «Тимирязевский». В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что пострадали 29 человек.

– Департамент государственного жилищного и строительного надзора региона провел проверку. По их информации, неустановленные лица из числа руководителей компании-застройщика похитили не менее 8,8 миллионов рублей, – рассказали в ведомстве.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU