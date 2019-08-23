На Белоярской АЭС запустили аварийно отключенный энергоблок
На Белоярской АЭС под Екатеринбургом в ночь на 23 августа запустили энергоблок №4, который был отключен после срабатывания системы аварийной защиты. Специалисты заявили, что 18 августа произошло ложное срабатывание, из-за чего энергоблок остановили по штатному алгоритму.
- В ночь с 22 на 23 августа энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС вывели на номинальный уровень мощности. Он продолжает работать по графику, - рассказали в пресс-службе АЭС.
Отклонений, способных повлиять на безопасность жителей Свердловской области, не зафиксировано. Радиационный фон в районе АЭС находится на уровне естественного фона.
Энергоблок №4 на Белоярской АЭС запустили в конце 2025 года. Сама станция работает 45 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU