На Белоярской АЭС запустили аварийно отключенный энергоблок

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-23T10:16:16+03:00

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На Белоярской АЭС под Екатеринбургом в ночь на 23 августа запустили энергоблок №4, который был отключен после срабатывания системы аварийной защиты. Специалисты заявили, что 18 августа произошло ложное срабатывание, из-за чего энергоблок остановили по штатному алгоритму.

- В ночь с 22 на 23 августа энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС вывели на номинальный уровень мощности. Он продолжает работать по графику, - рассказали в пресс-службе АЭС.

Отклонений, способных повлиять на безопасность жителей Свердловской области, не зафиксировано. Радиационный фон в районе АЭС находится на уровне естественного фона.

Энергоблок №4 на Белоярской АЭС запустили в конце 2025 года. Сама станция работает 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU