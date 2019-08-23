2019-08-23T10:16:16+03:00
Происшествия

На Белоярской АЭС запустили аварийно отключенный энергоблок

Объект введен в номинальную мощность
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Отключение произошло на четвертом энергоблокеОтключение произошло на четвертом энергоблокеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Белоярской АЭС под Екатеринбургом в ночь на 23 августа запустили энергоблок №4, который был отключен после срабатывания системы аварийной защиты. Специалисты заявили, что 18 августа произошло ложное срабатывание, из-за чего энергоблок остановили по штатному алгоритму.

- В ночь с 22 на 23 августа энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС вывели на номинальный уровень мощности. Он продолжает работать по графику, - рассказали в пресс-службе АЭС.

Отклонений, способных повлиять на безопасность жителей Свердловской области, не зафиксировано. Радиационный фон в районе АЭС находится на уровне естественного фона.

Энергоблок №4 на Белоярской АЭС запустили в конце 2025 года. Сама станция работает 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале перенесли открытие моста, который не могут построить два года
В Нижнем Тагиле дольщиков обокрали на 8,8 миллионов рублей
В выходные в Екатеринбурге немного похолодает
«Издевательство над верой»: Всеволод Чаплин призвал выходить на одиночные пикеты против креста Покраса Лампаса
СвЖД увеличила объем отправки грузов на 29% за 7 месяцев
В центре Екатеринбурга на два дня перекроют движение трамваев
В Екатеринбурге перекроют дорогу на Уралмаше
В сентябре в Екатеринбурге за парты сядут больше 20 тысяч первоклашек
В Екатеринбурге потратили несколько часов, чтобы достать самосвал из ямы с горячей водой
Ночью в Екатеринбурге ВАЗ протаранил три припаркованных автомобиля и скрылся
В пятницу в Екатеринбурге выберут меру пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании
На дом мецената Владислава Тетюхина в Верхней Салде установят мемориальную доску
«Он в тяжелом состоянии»: мальчику из Нижнего Тагила, которому прострелили голову пневматикой, не становится лучше