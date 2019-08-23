В центре Екатеринбурга на два дня перекроют движение трамваев

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-23T09:59:09+03:00

Ограничения будут действовать с 6:00 24 августа по 6:00 25 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это повлияет на восемь маршрутов

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского будут восстанавливать дождевые канализации. Работы проведут с 6:00 24 августа по 6:00 25 августа.

– Это изменит схемы движения трамваев, – предупредили в администрации города.

Транспорт направят по следующим маршрутам:

Трамвай №2 до Эльмаша будет идти через улицы Татищева, Ленина, Уральской, проспекту Космонавтов. В обратном направлении по улице Луначарского.

Трамвай №6 через улицы Куйбышева, Радищева, Московская, Халтурина, Бебеля до Машиностроителей. До ЦПКиО по Бебеля, Халтурина, Ленина и Луначарского.

Трамваи №14 и 25 пойдут до Эльмаша по улицам 8 Марта, Куйбышева, Луначарского, Ленина, Уральской, Космонавтов, Фронтовых бригад. А обратно через Космонавтов, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта до Керамической.

Трамвай №26 будет ходить до остановки УрФУ через проспект Ленина. Обратно через Уральскую, Луначарского, Ленина.

Трамвай №32 будет хоть от Дворца Спорта через Московскую, Ленина, УрФУ, Малышева до станции «40 лет ВЛКСМ». Обратно через УрФУ, Уральскую, Луначарского, Куйбышева, Радищева.

Трамвай №20 в это время ходить не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU