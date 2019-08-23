В сентябре в Екатеринбурге за парты сядут больше 20 тысяч первоклашек

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-23T09:38:27+03:00

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В сентябре 2019 года в школы Екатеринбурга пойдут 20 500 первоклассников, всего в учебных заведениях будут учиться больше 160 тысяч детей и подростков.

По словам начальника департамента образования администрации Екатеринбурга, все запланированные школы уже готовы к учебному году. Наиболее напряженная ситуация с набором была в школе №181 на Краснолесье, где в первые классы набрали по 30-35 детей, сообщает «Наша Газета».

- Свободные места для первоклашек остаются в 63 школах. Набор идет до 5 сентября, - заявила Сибирцева.

Город не успеет к 2021 году перейти на обучение в одну смену. При нынешних темпах строительства школ сделать это получится не ранее 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU