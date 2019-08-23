В Екатеринбурге потратили несколько часов, чтобы достать самосвал из ямы с горячей водой

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-23T09:27:36+03:00

Никто в происшествии не пострадал

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Поздно вечером 22 августа в Екатеринбурге из ямы с горячей водой достали самосвал, который провалился в нее еще утром. Это произошло на перекрестке улиц Шаумяна-Ясной, где проходили работы по укладке нового асфальта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/727610" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге достают самосвал, провалившийся в яму.Видео : сообещство "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Маргарита МАХОНИНА

Напомним, водитель в происшествии не пострадал. В ГИБДД поэтому поводу никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU