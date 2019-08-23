2019-08-23T09:27:36+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге потратили несколько часов, чтобы достать самосвал из ямы с горячей водой

Никто в происшествии не пострадал
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
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Поздно вечером 22 августа в Екатеринбурге из ямы с горячей водой достали самосвал, который провалился в нее еще утром. Это произошло на перекрестке улиц Шаумяна-Ясной, где проходили работы по укладке нового асфальта.

В Екатеринбурге достают самосвал, провалившийся в яму.Видео : сообещство "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Маргарита МАХОНИНА

Напомним, водитель в происшествии не пострадал. В ГИБДД поэтому поводу никто не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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