Ночью в Екатеринбурге ВАЗ протаранил три припаркованных автомобиля и скрылся

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-23T09:03:18+03:00

По словам очевидцев, в машине находились пьяные молодые люди

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Около трех часов ночи на улице 8 Марта в Екатеринбурге ВАЗ протаранил припаркованные напротив дома №185/4 автомобили. Пострадали три машины.

– Пьяные парни на белой восьмерке въехали в «газель» и скрылись, – пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели ДТП уверяют, что пострадал пассажир "газели" Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

После этого «газель» въехала в два Hyundai, которые стояли рядом.

Свидетели пишут, что пострадал пассажир «газели»: «он звал на помощь». Однако в отделении пропаганды ГИБДД эту информацию не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU