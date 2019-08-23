2019-08-23T08:48:35+03:00
Происшествия

В пятницу в Екатеринбурге выберут меру пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании

По версии следствия, преступление они совершили прямо в служебном УАЗе
Данил СВЕЧКОВ
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Тот самый автомобиль, в котором могло свершиться преступление. Фото: СУ СКР по Свердловской областиТот самый автомобиль, в котором могло свершиться преступление. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге продолжается расследование по делу трех полицейских городского УМВД. Их обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки из Казахстана. По версии следствия, преступление они совершили прямо в служебном автомобиле в ночь после Дня города - 18 августа.

- Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Двум из них еще вчера выбрали меру пресечения. Одного отправили на два месяца под домашний арест, а другого оставили под стражей до 19 октября. Сегодня, 23 августа, должен решиться вопрос по третьему обвиняемому, который пока что находится в изоляторе временного содержания. Всем троим грозит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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