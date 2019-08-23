2019-08-23T08:33:30+03:00
Общество

На дом мецената Владислава Тетюхина в Верхней Салде установят мемориальную доску

Также в честь него назовут одну из площадей города
Маргарита МАХОНИНА
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Тетюхин вложил порядка 3 миллиардов рублей в строительство своего госпиталяТетюхин вложил порядка 3 миллиардов рублей в строительство своего госпиталяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Салде появится мемориальная доска в память о Владиславе Тетюхине, который создал «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр» в Нижнем Тагиле. В администрации города сообщили, что ее повесят на старый трехэтажный дом, где жил меценат.

– Мы соблюли все необходимые процедуры, в том числе получили письменное согласие родственников и нашли источники финансирования мероприятия, – рассказали там. – Также ведутся работы по присвоению площади у авиаметаллургического техникума имени Почетного гражданина города Верхняя Салда В.В. Тетюхина. Ее благоустроят в 2020-2023 годы.

Дом, где жил меценат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом, где жил меценатФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в 80 лет Тетюхин продал свои акции титанового предприятия, чтобы построить совместно с областью чудо-госпиталь. Предполагалось, что там будут проводить до 7000 операций в год. Однако спустя три года им запретили оперировать на позвоночнике, а после на четверть сократили объемы госпитализации. Учреждение было на грани закрытия, когда в апреле 2019 года скончался его руководитель.

После этого госпиталю присвоили имя создателя. О планах выкупить заведения заявлял глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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