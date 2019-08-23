2019-08-23T07:24:38+03:00
Общество

Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург задержался на шесть часов

Изменили время вылета по решению компании
Маргарита МАХОНИНА
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Получить оперативный комментарий «Уральских авиалиний» не удалосьПолучить оперативный комментарий «Уральских авиалиний» не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Домодедово шесть часов ждали вылета пассажиры рейса U6-271 Москва-Екатеринбург авиакомпании «Уральских авиалинии». Предполагалось, что они покинут аэропорт в 23:45 22 августа, однако вылетел самолет только в 6:32 уже 23 августа.

– Время изменили по решению компании, – сообщили в справочной службе Домодедово.

Получить оперативный комментарий «Уральских авиалиний» не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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