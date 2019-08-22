Полицейский, обвиняемый в изнасиловании девушки в Екатеринбурге, отправлен под домашний арест

СЕГОДНЯ 20:33 2019-08-22T20:33:10+03:00

Второй отправлен в ИВС на двое суток

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Ленинский районный суд Екатеринбурга 22 августа вынес меру пресечения одному из полицейских, обвиняемых в изнасиловании 22-летней девушки. Обвиняемый отправлен в СИЗО, проинформировали «Комсомолку» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мера пресечения третьему обвиняемому пока неизвестна.

По версии следствия, три полицейских Екатеринбурга совершили изнасилование девушки в служебном автомобиле. Их задержали сотрудники областного Главка, после чего стартовало расследование тяжкого преступления.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU