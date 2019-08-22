В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить банк

СЕГОДНЯ 20:13 2019-08-22T20:13:14+03:00

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В Екатеринбурге сегодня вечером мужчина пытался ограбить банк «Открытие». Тревожная кнопка сработала в офисе на Генеральской, 7. К банку стянули силы полиции, но преступнику удалось сбежать. Злоумышленник не успел прихватить ничего ценного.

- Никакие материальные ценности не были похищены, сотрудники банка не пострадали. Предполагаемый преступник успел скрыться до прибытия полиции. В силу того, что идет следствие, другие подробности мы сообщить не можем, - рассказали в пресс-службе банка «Открытие».

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

ИСТОЧНИК KP.RU