В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить банк
Тревожная кнопка сработала в офисе на Генеральской
В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить банкФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня вечером мужчина пытался ограбить банк «Открытие». Тревожная кнопка сработала в офисе на Генеральской, 7. К банку стянули силы полиции, но преступнику удалось сбежать. Злоумышленник не успел прихватить ничего ценного.
- Никакие материальные ценности не были похищены, сотрудники банка не пострадали. Предполагаемый преступник успел скрыться до прибытия полиции. В силу того, что идет следствие, другие подробности мы сообщить не можем, - рассказали в пресс-службе банка «Открытие».
В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.
ИСТОЧНИК KP.RU